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Вчера, 13:16
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Shdaria
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Очевидцы: что-то прорвало в тоннеле станции метро "Балтийская"

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В Петербургской подземке течет вода, пассажиры метрополитена из-за этого взволнованы.

В Санкт-Петербурге пассажиры метрополитена заметили, как на станции метро "Балтийска" с сильным напором "бежала" вода из трубы. 

Очевидец записал видео с места происходящего, на котором видно как вода бурлит и течет в тоннель подземки. Взволнованные петербуржцы недоумевают в чем может быть дело. Однако некоторые пользователи утешают, рассказывая о том, что дананя процедура считается нормой. 

"Вода выходит из трубы и идёт в лоток! (это дренаж), на станции, когда накапливается вода, насосные станции перекачивают её в ЗУМФ основной, и после этого отдают в город наверх", - поясняет пользователь "Вконтакте" Павел Новик. 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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