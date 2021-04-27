Очередь из неотложек выстроилась у Боткинской больницы

Отмечается, что в последнее время увеличилось число больных старше 80 лет.

Очередь из машин скорой помощи собралась перед приёмным отделением инфекционной больницы им. Боткина в пятницу, 22 июля. Она связана с увеличением обращений в послеобеденные часы, передают в пресс-службе госпиталя.

Как рассказали в госпитале, после 16:00, как правило, в больнице наблюдается увеличение потока машин скорой помощи. В том числе несколько машин могут приехать практически одновременно. Это в первую очередь связано с тем, что пациенты терпят и не сразу обращаются за помощью. В таких случаях время ожидания приёма может занять 15–20 минут.

Отмечается, что в последнее время увеличилось число больных старше 80 лет.

Фото: Piter.tv

