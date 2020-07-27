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Обзорная экскурсия по особняку Елисеевых
Сегодня, 19:30
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Обзорная экскурсия по особняку Елисеевых

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Посмотреть на интерьеры старинного особняка на Мойке можно будет в рамках экскурсии 24 июня. Начало в 19:30. Без возрастных ограничений. 

Дворец Елисеевых — архитектурный шедевр, который несправедливо обделен вниманием туристов в сравнении с другими знаменитыми достопримечательностями Санкт-Петербурга. Этот уникальный комплекс до сих пор хранит оригинальные элементы декора и исторические интерьеры. Особняк принадлежал одной из самых состоятельных семей Российской империи — купцов Елисеевых, знаменитых меценатов. Во время экскурсии по дворцу посетители увидят великолепную лестницу, ведущую в жилые комнаты хозяев и роскошно оформленные залы, среди которых выделяется зал Баккара, украшенный неповторимым паркетом, не имеющим аналогов даже в Зимнем дворце. 

Фото:  Талион Империал Отель (сайт)

Теги: дворец елисеевых, экскурсия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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