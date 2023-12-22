Обзорная экскурсия по особняку Елисеевых

Посмотреть на интерьеры старинного особняка на Мойке можно будет в рамках экскурсии 28 апреля. Начало в 14:00. Без возрастных ограничений.

Дворец Елисеевых — архитектурный шедевр, который несправедливо обделен вниманием туристов в сравнении с другими знаменитыми достопримечательностями Санкт-Петербурга. Этот уникальный комплекс до сих пор хранит оригинальные элементы декора и исторические интерьеры. Особняк принадлежал одной из самых состоятельных семей Российской империи — купцов Елисеевых, знаменитых меценатов. Во время экскурсии по дворцу посетители увидят великолепную лестницу, ведущую в жилые комнаты хозяев и роскошно оформленные залы, среди которых выделяется зал Баккара, украшенный неповторимым паркетом, не имеющим аналогов даже в Зимнем дворце.

Фото: Талион Империал Отель (сайт)