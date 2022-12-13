Объявившие о выходе из СРЗП депутаты Петербурга не будут сдавать мандаты

Днем ранее на заседании городского парламента Шишкина заявила, что все депутаты СПЗП объявили о выходе из партии.

Стало известно, что депутаты ЗакСа, которые решили выйти из партии "Справедливая Россия — За правду!" (СРЗП), не будут сдавать свои мандаты. Об этом 6 апреля пишут "Ведомости" со ссылкой на лидера фракции СРЗП в парламенте города Марину Шишкину.

Днем ранее на заседании городского парламента Шишкина заявила, что все депутаты СПЗП объявили о выходе из партии. Среди них оказались Андрей Алекскеров, Любовь Менделеева, Александр Новиков, а также Марина Шишкина, которая ушла с должности вице-спикера парламента. При этом парламентарии сохранили свои места в фракции.

Напомним, что председатель СРЗП Сергей Миронов сообщил, что "правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты. Потому что они их получили благодаря партии". Он также напомнил, что "Справедливая Россия - За правду" неоднократно выходила с инициативой о лишении полномочий депутатов, которые избрались от политической партии, а затем прекратили с ней сотрудничество.

Ранее депутаты фракции "Справедливой России – Патриоты – За правду!" в ЗакСе Петербурга объявили о выходе из партии. По словам депутата Марины Шишкиной, она и её коллеги недовольны изменениями в партийной политике. Парламентарий отметила, что решение было принято давно.

Фото: piter.tv

