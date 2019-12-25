Ученые считают, что за это отвечают генетические мутации.

Объяснены тяжелые случаи инфекции коронавируса у молодых. О них рассказали ученые из международной группы в публикации для издания Science Alert. Специалисты поняли, почему некоторые инфицированные болеют бессимптомно, а другие попадают в реанимационное отделение. По мнению экспертов, форма заражения зависит от мутаций, влияющих на иммунную систему организма человека.

Ученые объяснили, что около 5% зараженных по всему миру являются людьми моложе 50 лет. У них не наблюдалось серьезных проблем со здоровьем. Однако эти пациенты предположительно имеют мутации, которые ранее никак не проявлялись до момента инфицирования COVID-19. Специалисты считают, что различия в генах связаны с уязвимостью целым рядом инфекционных заболеваний. В это список кроме коронавируса входит грипп, а также вирусный энцефалит. Отдельные вариации генов могут сделать человека более защищенным к микроорганизмам.

Для определения того, какие именно мутации отвечают за восприимчивость к коронавирусу, ученые запустили проект COVID-19 Host Genetics. В нем участвуют 150 медицинских центров по всему миру, а также 10 тысяч добровольцев. Первые результаты будут известны к лету 2020 года.

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