Сделать аборт можно будет на раннем сроке беременности.

Минздрав допустил аборт для беременных с тяжелой формой коронавируса. Соответствующие рекомендации дали представители ведомства от 24 апреля 2020 года. Специалисты считают, что тяжелая форма COVID-19 у пациентки может считаться показанием для прерывания беременности на раннем сроке.

В Минздраве пояснили, что при легком протекании заражения коронавируса у беременных до 12 недель плод можно оставить. Это связано с тем, что врачи не доказали отрицательное влияние инфекции на организм беременной женщины, а также будущего ребенка.

Ранее в ведомстве рассказали, что для лечения беременных с коронавирусом нужно исключить прием антималярийных препаратов, а также прием рекомбинантного интерферона бета-1b.

Врач предупредила об опасности коронавируса для беременных.

Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф