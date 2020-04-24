Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса. Об этом чиновники рассказали в новых рекомендациях. Специалисты установили, что антималярийные препарата противопоказаны для женщин, ждущих появления ребенка.
В списке опасных препаратов для беременных также значится прием рекомбинантный интерферон бета-1b. В документе Минздрава отмечено, что в настоящее время медики еще не разработали этиотропное лечение от коронавирусной инфекции для беременных, а также женщин в период кормления грудью.
Врачи разрешают инфицированным беременным лечиться от коронавируса в домашних условиях, если у них не выявлены тяжелые симптомы заболевания. за состоянием пациенток должны следить лечащий врач и акушер-гинеколог.
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств.
Видео: Youtube/ ЦИР Центр иммунологии и репродукции
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