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Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса

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Врачи говорят о необходимости отказаться от антималярийных препаратов в период беременности.

Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса. Об этом чиновники рассказали в новых рекомендациях. Специалисты установили, что антималярийные препарата противопоказаны для женщин, ждущих появления ребенка.

В списке опасных препаратов для беременных также значится прием рекомбинантный интерферон бета-1b. В документе Минздрава отмечено, что в настоящее время медики еще не разработали этиотропное лечение от коронавирусной инфекции для беременных, а также женщин в период кормления грудью.

Врачи разрешают инфицированным беременным лечиться от коронавируса в домашних условиях, если у них не выявлены тяжелые симптомы заболевания. за состоянием пациенток должны следить лечащий врач и акушер-гинеколог.

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств.

Видео: Youtube/ ЦИР Центр иммунологии и репродукции

Теги: беременность, коронавирус, минздрав
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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