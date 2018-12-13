Обвиняемого в нападении на полицейского на акции "Он нам не царь" петербуржца приговорили к штрафу 100 тысяч рублей

Мужчину освободили от оплаты, поскольку он провел год в СИЗО.

Дзержинский районный суд Петербурга вынес свой приговор в отношении Михаила Цакунова, обвиняемого в нападении на полицейского во время акции "Он нам не царь". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Михаил Цакунов был задержан 5 мая 2018 года. Через два дня его арестовали и предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья". По версии следствия, мужчина выбил полицейскому зуб. Сам Цакунов вину свою не признал.

Не смотря на слова защиты, суд признал активиста виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако от оплаты мужчину освободили, поскольку он провел год в СИЗО. Адвокат Цакунова намерен обжаловать приговор.

Ранее мы писали, что суд запретил петербуржцу год посещать футбольные игры из-за файера.

Фото: Piter.TV