Обвиняемого в домогательствах к 15-летней ученице петербургского тренера задержали

Отношения с несовершеннолетней завязались летом прошлого года.

Тренер по тхэквандо подозревается в развращении 15-летней девочки. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В июле 2021-го года в полицию обратилась мама потерпевшей. Она рассказал о том, что летом прошлого года некий Ренат проявлял интерес к ее дочери и совершал развратные действия в отношении девочки в своей квартире, машине и спортивном зале. Мужчине 29 лет, он является чемпионом Европы среди юниоров и среди молодежи.

Накануне, 12 августа, подозреваемого задержали. Он работает в спортивном клубе. Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".

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