Обвиняемый в изнасиловании был убит в камере в Горелово

Труп мужчины, обвиняемого в изнасиловании, обнаружили в камере в Горелово.

Обвиняемый в изнасиловании (в соответствии с ч. 4 ст. 132 УК РФ) мужчина находился в общей камере, где 17 ноября 2017 года обнаружили его труп "со множественными телесными повреждениями".

Прокуратура Ломоносовского района провела поверку обстоятельств, которые явились причиной насильственной смерти заключенного. Труп мужчины был найден 17 ноября в одной из камер СИЗО-6 в Горелово.

По информации городской прокуратуры, в результате проверки выяснилось, что сотрудники Вилозовского СИЗО-6 в нарушение ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" при наличии достаточных оснований для раздельного содержания отдельных категорий лиц допущено ненадлежащее исполнение обязанностей – арестованный был помещен в общую камеру режимного корпуса, где ему были "причинены множественные телесные повреждения, в результате которых он скончался на месте происшествия".

В результате проверок следственный отдел возбудил уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

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