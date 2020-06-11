Задержанный скончался в больнице от ожогов.

Обварившийся насмерть кипятком в камере россиянин попал на видео перед гибелью. Ролик опубликован в Telegram-канале Baza. Авторы публикации рассказали, что мужчина находился на территории Калининграда. Мужчина по фамилии Вшиков заявил, что его задержали на незаконных основаниях. Он заметил, что даже не ругался матом и тем более "не хулиганил". В видео представитель закона спросил у героя ролика о том, зачем он разбил камеру видеонаблюдения. Вшиков ответил, что сделал это из-за незаконного задержания.

Спустя некоторое время мужчина решил оторвать трубу батареи от креплений. Оттуда начинает литься кипяток. После этого Вшиков отходит в сторону, а полицейский выходит из камеры. на данный момент известно, что задержанный скончался в местном больнице из-за термических ожогов.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Задержан экс-начальник дежурной смены, а также бывший старший оперативный дежурный отдела МВД.

Дебошир закурил в салоне самолёта, а после снял погоны с полицейского.

Видео: Telegram / Baza