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Видео: В Турции две женщины оказались под землей из-за обрушения асфальта

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Пострадавшие попали в больницу.

Жительницы турецкого города Диярбакыр провалились под асфальт. Видео инцидента на своем ютуб-канале опубликовало новостное агентство Demirören Haber Ajansı.

В ролике видно, как пострадавшие идут по улице и беседуют. Спустя несколько секунд после того, как они остановились, под ногами девушек провалился асфальт. На помощь потерпевшим сразу бросились свидетели происшествия. 

По данным средств массовой информации, женщин доставили в больницу. Точная информация об их состоянии уточняется. По факту происшествия проводится проверка.

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Видео: Demirören Haber Ajansı
 

Теги: обвал асфальта , турция
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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