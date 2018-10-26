Видео: В Турции две женщины оказались под землей из-за обрушения асфальта

Жительницы турецкого города Диярбакыр провалились под асфальт. Видео инцидента на своем ютуб-канале опубликовало новостное агентство Demirören Haber Ajansı.
В ролике видно, как пострадавшие идут по улице и беседуют. Спустя несколько секунд после того, как они остановились, под ногами девушек провалился асфальт. На помощь потерпевшим сразу бросились свидетели происшествия.
По данным средств массовой информации, женщин доставили в больницу. Точная информация об их состоянии уточняется. По факту происшествия проводится проверка.
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Видео: Demirören Haber Ajansı