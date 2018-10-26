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Появилось видео аварии на Сенной, где автобус столкнулся с "Тойотой"

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Авария произошла из-за того, что хозяин легковушки проехал на запрещающий сигнал светофора.

В сети появилось видео ДТП в Адмиралтейском районе, где утром 26 октября автобус столкнулся с легковым автомобилем. 

Инцидент случился на Сенной площади около дома под номером 11-13. На пересечении Московского проспекта и Садовой улицы автобус МАЗ совершил столкновение с иномаркой "Тойота". Авария произошла из-за того, что хозяин легковушки проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал виновник аварии, а также пассажирка общественного транспорта.

По факту происшествия проводится проверка.

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Видео: vk.com/dorinspb

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Теги: авария на сенной , автобус врезался в легковушку
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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