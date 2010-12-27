В Гатчинском районе полиция устроила погоню со стрельбой за "ВАЗ"

Сотрудник сделал два предупредительных выстрела и несколько раз пальнул по колесам машины нарушителя.

Накануне, в Гатчинском районе действия пьяного водителя привели к погоне со стрельбой. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО.

Как стало известно, события подстать криминальному боевику развернулись вблизи поселка Малое Верево. Водитель ВАЗ 2108 не среагировал на требование полиции остановиться и попытался скрыться, увеличив скорость. Сотрудники были вынуждены отправиться за нарушителем в погоню, во время которой неоднократно требовали его прекратить движение. Водитель все требования и сигнальные сирены игнорировал, создавая на дороге аварийную обстановку. В ходе погони сотрудник сделал два предупредительных выстрела и несколько раз пальнул по колесам машины. После этого нарушителя удалось остановить и доставить в отдел полиции.



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