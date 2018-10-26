Видео: на Садовой столкнулись автобус и "Тойота"

Сейчас ДПС выясняет обстоятельства случившегося.

Правоохранительные органы Адмиралтейского района рассказали об аварии с общественным транспортом, произошедшей утром 26 октября. По данным полиции,столкновение между автобусом МАЗ и легковым автомобилем "Тойота" произошло около девяти часов утра. Машины попали в ДТП на Сенной площади около дома под номером 11-13. Об этом сообщает прес-сслужба ведомства.

За рулем автобусы находился водитель 1987 года рождения. Иномаркой управлял автомобилист 1975 года рождения. Последний получил повреждения, как и одна из пассажирок общественного транспорта. Женщина 1954 года направлена в больницу. Ее забрали с места происшествия на карете скорой помощи.

По предварительным сведениям от представителей закона, "Тойота" двигалась по Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки в сторону Гривцова переулка. Автобус направлялся от Садовой к Московскому проспекту. Виновник аварии нарушил ПДД, которое относится к требованиям соблюдения сигналов светофора. Конкретный нарушитель на данный момент устанавливается.

Напомним, что в Петербурге пропадают остановки: объекты являлись частью рекламных конструкций.

Фото и видео: МВД по региону