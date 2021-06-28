Под Волгоградом в ДТП с участием автобуса пострадали три человека

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области пострадали три человека. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.
Согласно имеющимся данным, ранним утром 28 июня на одной из трасс Волгоградской области водитель легковушки при совершении обгона выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с пассажирским автобусом.
В результате ДТП получили травмы водитель машины, его пассажир и один из водителей автобуса.
Все обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.
Ранее легковой автомобиль протаранил ворота посольства РФ в Минске.
Видео: ГУ МВД по Волгоградской области
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