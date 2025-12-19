Общественники предлагают проверять возраст покупателей на маркетплейсах

Роспотребнадзор напомнил, что с в 2026 года вступает в силу закон об основах регулирования платформенной экономики.

Общественный совет при Роспотребнадзора предлагает маркетплейсам проверять на территории страны возраст для того, чтобы исключить продажу некоторых товаров несовершеннолетним. В частности, речь идет об угрозах, которые представляют из себя пиротехника, бытовая химия, ветеринарные препараты, энергетики. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель профильной структуры Олег Павлов. Эксперт добавил, что пункты выдачи заказов (ПВЗ), которые не проводят соответствующую идентификацию, должны штрафоваться. Специалист считает правильным решением проводиться максимально детальную идентификацию покупателя как в момент оформления заказа, так и момент получения товара. Если эти мероприятия не получится организовать, то правительство должно задуматься о запрете ряда позиций для онлайн-продажи клиентам.

И решение проблемы здесь - именно максимальная идентификация пользователей и максимальные штрафы как для самих маркетплейсов, так и для ПВЗ, которые требования по идентификации несовершеннолетних не соблюдают. Олег Павлов, эксперт

Олег Павлов сообщил прессе, что на ближайшем заседании Общественного совета коллеги поднимут вопрос о необходимости ужесточения требований к идентификации потребителей при заказе товаров, которые имеют возрастной ценз или потенциальные риски. Также изучается вопрос о целесообразности ограничения ассортимента товаров, которые сейчас реализуются на маркетплейсах.

