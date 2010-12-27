Общественник: в торгах на проведение ярмарок победили фирмы с плохой репутацией

Известный градозащитник Александр Виноградов раскритиковал решение Смольного по операторам городских ярмарок. Руководитель ОЗПП "Потребнадзор" нашел ряд проблемных мест в проведенных торгах. В частности, у него вызвали подозрения сами победители.

8 ноября, Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка впервые провел конкурсы на предоставление прав на законную организацию городских ярмарок и фестивалей. Журналист Piter.tv связался с руководителем ОЗПП "ПОТРЕБНАДЗОР" Александром Виноградовым и узнал его мнение о проведенных торгах и их победителях. Именно организация Александра Виноградова активно борется с незаконной торговлей в общественных местах Санкт-Петербурга.

Виноградов нашел в списке победителей компании, ранее замеченные за незаконной торговлей.

На ярмарках не гарантируется ни порядок, ни чистота. Я посмотрел, что одна из фирм-победителей ООО "Я люблю тебя, Крым". Мы много раз видели, как они незаконно стояли на Проспекте просвещения, около метро "Озерки" и "Ломоносовская", в Невском районе. Почему фирма, которая зарекомендовала себя как не совсем честная организации, участвовала в этих торгах, мне не понятно. Александр Виноградов, директор ОЗПП "ПОТРЕБНАДОЗ"

Также представитель общественной организации, которая выезжает с рейдами на места проведения незаконных ярмарок, отметил одну интересную деталь. По его мнению, чиновники будут тратить на поддержку операторов ярмарок слишком много бюджетных средств.

Я долго смотрел документы, а это очень большая папка, и увидел, что город будет организаторам ярмарки еще и доплачивать. Получается, что люди зарабатывают по второму кругу. Они получают деньги и с бюджета, за проведение ярмарки, и с арендаторов, которых они пустили на территорию. Если раньше они брали в среднем по 5 тысяч с палатки, так теперь еще и город будет доплачивать. На мой взгляд - это мошенническая схема, в которой почему то участвуют фирмы с плохой репутацией. Если подтвердится, что город еще будет и доплачивать, это совершенно не то, за что я боролся. У меня было две задачи, чтобы предприниматели стояли на законных основаниях, и чтобы в бюджет города поступали деньги. А мы видим совершенно обратную ситуацию – они тянут деньги из бюджета, а государство тянет фирмы, которые и до этого воровали.

Более того, Александру Виноградову не понравилось и содержание конкурсной документации. Эксперт нашел в материалах конкурса признаки возможной коррупционной составляющей.

Я предполагаю, что участники ступили в сговор. В заданиях по техническим условиям проведения были указаны конкретно в Калининском районе – именно домики деревянные, в Невском районе - именно коричневые палатки.

Александр Виноградов заключил, что существенных изменений подобные мероприятия не понесут. Отличие только в том, что теперь недобросовестные предприниматели смогут прикрыться законными бумагами:

Город будет проверять нет ли нарушений, а мы естественно поможем их найти, и в итоге город ничего не получит, сам из бюджета ничего не отдаст, предприниматели опять заплатят деньги за аренду и все останется на своих местах. Власти закрывают на все глаза и открыто игнорируют все обращения и жалобы. Ни кто не хочет портить статистику, потому что в ноябре форум по предпринимательству. Я догадываюсь, что меня туда не пустят.

Напомним, сегодня Piter.tv сообщал, что в Смольном начали легализацию городских ярмарок