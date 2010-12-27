В Смольном начали легализацию городских ярмарок

В Санкт-Петербурге впервые провели конкурс на право проведения городских ярмарок

7 ноября в Петербурге комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка провел первые конкурсы по организации законных городских ярмарок, сообщает "Фонтанка".

Всего предприниматели могли получить право на восемь лотов на восемь адресов. Участники аукциона предложили на представленных площадках организацию 556 торговых мест. В документе также говорится о том, что срок проведения ярмарки ограничен от одной до двух недель.

Как стало известно, в первых конкурсах одержали победу только три организации: "Я люблю тебя, Крым" (320 мест на Невском, Васильевском Московском и Фрунзенском районе), "Меридиан" (152 места в Московском, Выборгском и Калининском районах) и "Петербургский вернисаж"( 84 места в Калининском и Красногвардейском районах).

Также сообщается, что все три компании молодые и впервые организуют ярморочные рынки. Например, "Я люблю тебя, Крым" основана в 2014 году , а "Петербургский вернисаж" в марте 2017 года.

Отмечается, что до проведения конкурса, предприниматели напрямую согласовывали место для проведения ярмарки с районной администрацией. Только в 2017 году в законе появились изменения, в которых говорится о внешнем виде и сроках проведения для нестационарной торговли. В плане размещения ярмарок на данный момент выделено около 50 адресов по Санкт-Петербургу.