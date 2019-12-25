В общественных мастерских "Ангар" пройдут DIY-выходные

На мероприятии можно будет обменяться вещами на свопе, узнать об опыте создания творческого бизнеса и поучаствовать в воркшопах.

DIY-выходные пройдут 27-28 марта с 14:00 до 19:00 в общественных мастерских "Ангар" на Петроградской стороне.

В субботу, 27 марта в пространстве состоится своп и неформальная конференция. Участники безвозмездно смогут забрать или отдать одежду, книги, посуду и винные бутылки. Условия участия в свопе только одно — все предметы должны быть в хорошем состоянии, чистые и целые.

Параллельно на конференции резиденты и гости "Ангара" расскажут о своем опыте создания предметов дизайна и бизнеса. Участниками конференции станут проект по реставрации мебели "Like a babushka", бренд апсайклинг аксессуаров "Проект Манифест" и одежды "Rishi", локальный магазин hand made вещей "ЛЕНЬ", создательница эко-маркета "Без упаковки" Кристина Нурдинова и многие другие.

28 марта в "Ангаре" пройдут мастер-классы по апсайклингу вещей, оставшихся от обмена — создание брошей из битой керамики, ваз из винных бутылок, гирлянд из старых платьев и многое другое. Мастер-классы будутбесплатные, по предварительной записи.

Общественные мастерские "Ангар" открылись в конце декабря 2020 года на Большой Монетной.

Фото: предоставлено организаторами