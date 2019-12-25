Права более 3 тыс. обманутых дольщиков были восстановлены в Ленобласти с начала года

За это же время на территории 47-ого региона введены 15 проблемы объектов.

С начала 2022 года власти Ленобласти восстановили права свыше 3 тыс. обманутых дольщиков и ввели в эксплуатацию 15 проблемных объектов на территории региона. До конца декабря планируется ввод ещё 12-ти домов. Об этом сообщила пресс-служба строительного блока областного правительства.

Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, в текущем году началась работа над 44 крупными проектами регионального фонда защиты прав дольщиков. Принятые меры помогут восстановить права 6,6 тыс. дольщиков на 27 объектах.

Кроме того, до завершения года региональный фонд защиты прав дольщиков намерен ввести в эксплуатацию 4 дома ЖК "Щегловская усадьба", по 1 объекту ЖК "Ёлки Вилладж" и "Солнце". Подходит к концу строительство корпуса 6.2 ЖК "Радужный", второго корпуса ЖК "Северный вальс", секции "ДЕЖ" ЖК "Материк".

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Фото: пресс-служба строительного блока администрации Ленобласти