Ленобластной птицепром выстраивает новые транспортные коридоры

Отмечается, что хозяйства обеспечены кормами, ветеринарными препаратами.

В понедельник, 14 марта, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что практически все иностранные партнеры продолжают поставлять региональным хозяйствам племенной материал.

Специалисты прорабатывают новые транспортные коридоры для поставки племенного материала и инкубационных яиц в Ленинградскую область. Пока хозяйства обеспечены кормами, ветеринарными препаратами.

Всего в регионе работают 5 промышленных птицефабрик. "Синявинская" и "Оредеж" занимаются производством яиц, "Северная" и "Русско-Высоцкая" производят мясо птицы, "Роскар" производит яйца и мясо птицы. У трех фабрик есть собственные репродукторы, где выращивается родительское стадо для восполнения поголовья.

Отмечается, что Ленобласть занимает первое место в стране по производству яиц и пятое – по объемам производства мяса птицы в сельхозорганизациях.

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