Областной архив в Выборге примет участие в "Ночи музеев"

Появились подробности программы мероприятий в стенах Ленинградского областного архива в городе Выборге.

Выборгский район готовится ко всероссийской акции "Ночь музеев". Накануне стало известно, что участие в ней также примет Ленинградский областной государственный архив на улице Штурма, 1. Отметим, что архивные организации не так часто открывают свои двери для массового посещения. Так что вечером 19 мая выборжцы и гости города получат уникальную возможность изнутри увидеть мир исторического места.

В период с 17 до 23 часов вечера на территории архива будут проводиться бесплатные экскурсии. Жителям района покажут рабочие места сотрудников архива и наиболее ценные документы. Отдельную экспозицию составят материалы, посвященные жизни областного архива в годы Великой Отечественной войны. Самых маленьких гостей "Ночи музеев" ждут настольные игры, занимательные квесты и общение со сверстниками.

Напомним, что ночь музеев состоится в Выборге 19 мая. Узнать полный список участников акции и другие важные подробности можно на сайте МО "Выборгский район".

Ранее мы писали, что в акции "Бессмертный полк" приняли участие 11 тысяч жителей Выборга.

Фото: wikimapia.ru