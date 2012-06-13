В Гатчине пройдет "День детства" 18 августа

В Гатчинском районе Ленинградской области пройдет "День детства". Администрация зовет всех на праздничную встречу.

В пятницу, 18 августа, жители Гатчинского района с нетерпением будут ждать начала традиционного детского областного фестиваля "День детства". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района.

Фестиваль будет радовать детей и их родителей захватывающими мастер-классами, увлекательными игровыми программами и завораживающим концертом. Мероприятие организуется в рамках проекта "Крепкая семья", который нацелен на укрепление взаимоотношений внутри семей и поддержку их благополучия.

Фестиваль "День детства" является уже долгожданной традицией, начиная с 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Гатчине проходит фестиваль "Ночь света".

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