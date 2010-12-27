Областные производители выходят на мировой уровень

Достойно представлена продукция ленинградских фермеров и производителей продуктов питания и на крупнейших специализированных российских выставках и форумах.

16 предприятий малого и среднего бизнеса возместили часть затрат на участие в российских и зарубежных выставках и ярмарках.

Общий размер бюджетной финансовой поддержки, оказанной компаниям и предпринимателям, составил свыше 4 млн рублей. Решение о выделении компенсаций принято на заседании конкурсной комиссии комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

Благодаря поддержке областного правительства товары, произведенные в Ленинградской области и участвующие в международных выставках, привлекают потенциальных импортеров, а предприниматели вносят заметный вклад в развитие экспортного потенциала региона.

Так, занимающаяся переработкой и консервированием фруктов и орехов ООО "Ленинградская фабрика пищевых лесных ресурсов" из Всеволожского района приняла участие в выставках SIAL-2018 (Франция) и Международной выставке натуральных продуктов и товаров BIOFACH/VIVANESS 2019 (Германия). Продукция компании ООО "Ольга" из Кировского района была представлена на крупнейших отраслевых текстильных выставках ITMA2019 (Испания) и Frankfurt Messe Techtextil (Германия). "Торговый Дом Энергон Рус" из Гатчинского района участвовал в международной выставке фитнеса, велнеса и здорового образа жизни FIBO 2019 (Германия). Продукция ООО "Сясьстройский хлебозавод" из Волховского района пришлась по вкусу посетителям Международной выставки малых и средних предприятий в Китае CISMEF 2019.

Достойно представлена продукция ленинградских фермеров и производителей продуктов питания и на крупнейших специализированных российских выставках и форумах. Субсидии на участие в ярмарках "Агрорусь-2019", "Медовый Спас", "Хлебосолье", Петербургская Зеленая неделя получили сразу несколько областных компаний, занимающихся производством мяса, кондитерских изделий, выращиванием овощей.

Также в числе получателей поддержки – предприниматели Всеволожского, Сланцевского, Кингисеппского районов, чья продукция и услуги были представлены на крупных региональных российских специализированных выставках – "Мебель-2018", Rosupack-2019, IV Международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTransport, CleanExpo St.Petersburg 2019, MosBuild 2019 и ряде других.

В 2019 году на компенсацию затрат, связанных с участием предпринимателей в выставках и ярмарках, в бюджете Ленинградской области предусмотрено 7 млн рублей. Финансовая поддержка в виде субсидий оказывается предпринимателям в рамках региональной госпрограммы "Стимулирование экономической активности Ленинградской области". Ранее в этом году затраты на участие в выставках смогли возместить 9 областных компаний.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО