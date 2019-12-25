Ленобласть присоединяется к акции взаимопомощи "МыВместе"

На территории региона проведут акции "Елку желаний", "Добрые маршруты" и флэшмобы "С Новым годом, медики!".

В понедельник, 13 декабря, вице-губернатор по внутренней политике Ленобласти Анна Данилюк на совещании с главами районов сообщила, что губернатор региона Александр Дрозденко принял решение присоединиться к серии новогодних благотворительных, общественных акций "МыВместе".

Акцию проведут в преддверии Нового года совместно с партнерскими организациями (Всероссийским конкурсом для школьников "Большая перемена", ОНФ, Ассоциацией волонтерских центров и другими).

Запланированы такие акции, как "Елка желаний" – организаторы исполнят желания детей-сирот, дети поздравят врачей. Пройдет "Добрые маршруты" – специальные автобусы с персонажами сказок, историй и героев мультфильмов во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые проедут по специально подготовленному маршруту. Кроме того, во дворах пройдут праздничные мероприятия, с концертами, песнями, танцами при участи волонтеров.

Целую серию акций посвятят медикам – волонтеры помогут украсить холлы больниц к празднику, испекут сладкие угощения, проведут концерты флэшмобы.

Кроме того, в забеге "Здоровый в Новый год" участникам предложат пробежать небольшую дистанцию, надев на себя новогодний костюм.

Волонтеры также помогут одиноким пожилым людям, учителям, врачам, ветеранам, тем, кто находится на самоизоляции или просто остался один в праздник. В рамках акции "Новый год в каждый дом" к пожилым людям с поздравлениями добровольцы придут не только домой, но и в больницы, социальные учреждения, дома престарелых и хосписы.

По итогам Общероссийской акции "Новый год в каждый дом" выберут лучшего волонтера – Деда Мороза страны, который больше всего сделает добрых дел: выполнит заявки на оказание адресных поздравлений детей и одиноко проживающих граждан старшего возраста, а также примет активное участие в других мероприятиях.

Фото: Администрация Ленобласти, Pexels