Объем интернет-торговли в РФ вырос на 36%

Объем интернет-торговли в РФ по итогам первой половины 2025 года вырос на 36%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Всего на онлайн-шоппинг россияне потратили 5,3 трлн рублей. Из этой суммы 97% приходится на российские интернет-магазины и платформы. Лидером среди регионов по объему онлайн-продаж осталась Москва (17,2%). В топ-3 также вошли Московская область (7,9%) и Санкт-Петербург (6,2%).

Фото: pxhere.com