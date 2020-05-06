Объекты острова Людвигштайн в Выборге отреставрируют

На разработку проекта потратят 10 миллионов рублей.

В среду, 3 февраля, Дирекция по сохранению объектов культурного наследия Ленобласти разместила на сайте госзакупок контракт на разработку проекта по реставрации достопримечательностей на острове Людвигштайн в парке "Монрепо" в Выборге.

Начальная стоимость контракта составила 10 миллионов рублей. Средства выделят из казны региона в рамках программы "Развитие культуры и туризма". Деньги пойдут на восстановление капеллы и некрополя, расположенных на острове. Сейчас туристы не могут пройти на территорию усыпальницы.

Ранее мы писали, что в парке "Монрепо" создали проекты тактильных макетов для незрячих и слабовидящих.

Фото: Википедия