Смольный снова объявил конкурс на строительство водопровода и канализации для Лисьего Носа

Власти города объявили конкурс на строительство систем водоснабжения и канализования поселка Лисий Нос. Это уже вторая попытка найти подрядчика на эту работу.

На сайте госзакупок появился конкурс на возведение систем водоснабжения и канализования поселка Лисий Нос. Максимальная цена этих работ оценивается в 1,99 миллиарда рублей. Итоги подведут через месяц – 27 октября. Оговариваются и сроки завершения работ – 10 декабря 2020 года.

Победитель конкурса должен будет проложить трубопровод диаметром от 40 до 600 миллиметров. Общая его длинна составит 31 километр для водопровода и 54 километра для канализации. В поселке уже есть вакуумная станция. Подрядчику нужно будет возвести канализационно-насосную сеть, а также две кабельные линии.

Это уже не первый конкурс на этот вид работ. Ранее комитет по госзаказу и Водоканала объявили точно такие же торги 1 августа. Тогда единственную заявку подала компания ООО "Гроссманн Рус". Но комиссия решила, что подрядчик указал материалы, которые не соответствуют требуемым назначениям.