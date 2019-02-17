Об аварийных перекрытиях в ИТМО было известно заранее

Специалисты знали о плохом состоянии перекрытий еще в мае 2018 года.

Специалисты знали о плохом состоянии перекрытий ИТМО еще в мае 2018 года. Об этом сообщают СМИ.

Обрушение перекрытий произошло в субботу, 16 февраля. Никто не пострадал.

Компания ООО "СПБПроектРеставрация" обследовала здание для составления проекта ремонта в мае прошлого года. Тогда же стало известно об обрушении перекрытий.

Аварийное состояние конструкций было отмечено в проектной документации на ремонт памятника архитектуры 19 века.

Ранее на сайте: Стала известна площадь обрушения петербургского ИТМО.