Зампред ОП Ленобласти предложил внести в загранпаспорт данные о вакцинации и ПЦР-тестах

Такой раздел избавит от необходимости иметь при себе огромное количество сопутствующих документов.

В загранпаспорте следует указывать данные о вакцинации против коронавируса и о ПЦР-тестах. С таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратился зампред общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Об этом сообщило РИА Новости.

Такой раздел избавит от необходимости иметь при себе огромное количество сопутствующих документов. Владимир Петров, зампред общественной палаты Ленобласти

По мнению Петрова, обоюдное признание вакцин государствами является только вопросом времени.

Ранее в Ленобласти ковидные стационары обеспечили лекарствами на 125 млн рублей в 2021 году.

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