ОПГ во главе с экс-главой Ростеха осудили на 4 года условно по делу о мошенничестве

В общей сложности они получили 5,6 млрд рублей обманом.

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Григория Слабикова, Елены Слабиковой, Дмитрия Пронина, Екатерины Гольцевой, Алексея Барсова и Юлии Каменской, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, с декабря 2009 года по октябрь 2017 года похитили более 5,6 млрд рублей из фонда саморегулируемых организаций. Они зарегистрировали СРО в сфере строительства, привлекли туда компании из разных сфер и собирали с них различные взносы.

Все фигуранты дела признали свою вину, кроме Юлии Каменской. По ее словам, она просто выполняла свою работу.

Суд признал всех виновными и назначил наказание каждому по 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

Ранее сообщалось, что бывшему сотруднику "Водоканала" назначен условный срок за мошенничество.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга