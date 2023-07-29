ООН заявила об отсутствии прорыва по зерновой сделке на встрече Гутерриша с Вершининым

Стефан Дюжаррик рассказал об итогах встречи генсека ООН и замглавы МИД России.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш и заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин не смогли достичь прорыва в вопросе возобновления зерновой черноморской сделки на личной встрече, которая состоялась на текущей неделе в Риме. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 июля сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Чиновник пояснил, что генсек повторил собственный призыв к Москве о необходимости вернуться к реализации соглашения. Он также подтвердил приверженность по облегчению экспорта продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и удобрений с территории РФ и Украины.

У российского МИД есть представитель, о российской позиции стоит спрашивать ее. Но, очевидно, если бы был прорыв, мы бы об этом уже сообщили. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что Гутерриш и Вершинин принимали участие в Италии на саммите продовольственных систем ООН.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций