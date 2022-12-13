ООН заявила об отсутствии движения в украинский порт Южный в рамках зерновой сделки

Стефан Дюжаррик сообщил, что ждет сведений от стамбульского СКЦ.

Движения судов с сельскохозяйственной продукцией в украинский морской порт "Южный" в рамках зерновой сделки по-прежнему нет, во Всемирной организации ожидают того, что Совместный координационный центр в Стамбуле (СКЦ)в пятницу публично предоставит специалистам из ООН более подробную информацию по ситуации с реализацией черноморской инициативы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Я говорил с коллегой из Стамбула, представителем ООН в СКЦ. Изменений и движения в этот порт не было. Мы ожидаем завтра от СКЦ больше подробной информации...Любое движение судов должно быть всеми одобрено. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт добавил, что вопросы следует задавать сторонам, которые подписали зерновую сделку. При этом ООН не является таким участником-подписантом, но помогают организаторам реализовывать заявленные условия и обещания.

В ООН заявили, что порт Южный в рамках зерновой сделки не принимал суда с 2 мая.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций