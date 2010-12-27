ОМОН Петербурга принял участие в #TetrisChallenge

На фото они продемонстрировали рабочий инвентарь машины разминирования.

Петербургские правоохранительные службы ОМОНа приняли участие в популярном флешмобе #TetrisChallenge. Фотография с рабочим инвентарем инженерно-технического отдела ОМОНа была опубликована в Instagram.

На снимке, в порядке элементов классической игры "Тетрис", аккуратно разложено все оборудование специальной машины разминирования. Их используют во время операций для обнаружения, обезвреживания и уничтожения взрывоопасных объектов.

Напомним, что специальный инженерно-технический отдел силовых структур существует уже 25 лет. За это время они совершили более 18 тысяч выездов, обезвредили 124 тысячи снарядов, 30 тысяч боеприпасов и 166 самодельных устройств.

Ранее мы сообщали. что в Петербурге задержали двоих мужчин, сливающих в канализацию химикаты.

Фото: instagram.com/rosgvard_petersburg/