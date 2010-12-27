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Здание РГПУ им. А. И. Герцена на проспекте Стачек признали памятником
Сегодня, 13:03
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alexandra08
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Здание РГПУ им. А. И. Герцена на проспекте Стачек признали памятником

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Раньше, в 1940-х годах в этом здании работала 2-я Ленинградская специальная средняя школа военно-воздушных сил.

Здание Технической школы на проспекте Стачек внесли в перечень объектов культурного наследия. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Петербурга.

Дом, располагающийся на проспекте Стачек, 30, литера А. был построен в 1932 году. Его проектировал в духе конструктивизма архитектор Игорь Фомин.

Раньше, в 1940-х годах в этом здании работала 2-я Ленинградская специальная средняя школа военно-воздушных сил. В последнее время здесь располагался факультет безопасности жизнедеятельности РГПУ им. А. И. Герцена и институт Народов Севера.

Фото: Google Map

Теги: новости питера , памятник , проспект стачек
Категории: Новости СПб

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