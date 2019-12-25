Нуждающимся петербуржцам раздали более 50 тысяч продуктовых наборов

В рамках акции #мывместе с 5 октября волонтерами стали 1127 петербуржцев.

В Петербурге волонтёры за 2,5 месяца оказали помощь более 50 тысячам горожанам. Такая информация появилась в группе комитета по молодёжной политике в соцсети "Вконтакте".

В рамках акции #мывместе с 5 октября волонтерами стали 1127 петербуржцев. Всего было 3117 заявок, большая часть из них уже выполнена.

Всего помощь получили 50 415 жителей Северной столицы. Это пожилые или одинокие люди, малообеспеченные и многодетные семьи.

На прошлой неделе при помощи волонтера полиция Ленобласти освободила насильно удерживаемого инвалида-десантника.

Фото: ВК/ Комитета по молодёжной политике