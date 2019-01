Нурмагомедова дисквалифицировали на 9 месяцев и оштрафовали на полмиллиона

Закончилось разбирательство о потасовке после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора.

Закончилось разбирательство по делу о драке после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Разбирательство Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) завершилось. Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев, отсчет идет от 6 октября. Также Нурмагомедову предстоит выплатить штраф в размере 500 000 долларов. Менеджер Хабиба заявил, что рад, что разбирательство наконец завершилось и поблагодарил юриста.

Конор Макгрегор дисквалифицирован на 6 месяцев, а штраф составляет 50 000 долларов. Бойцы Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, которые также принимали участие в драке, дисквалифицированы на целый год и оштрафованы на 25 000 долларов каждый.

Сам Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решении комиссии довольно лаконично "Политика навсегда".

А в инстаграм Нурмагомедов попросил разбудить его, когда все закончится.

Разбудите меня, когда все это закончится.

Wake me up, when it"s all over.

Фото: Хабиб Нурмагомедов

Видео: HUE