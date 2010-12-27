Отреставрированную версию мультфильма "Тайны третьей планеты" покажут в Петербурге

Показ пройдет в рамках фестиваля "Мир знаний" который продлится до 5 ноября.

В рамках международного фестиваля "Мир знаний", в кинотеатре "Родина" , расположенном на Караванной улице 12, пройдет эксклюзивный показ отреставрированной версии "Тайны третьей планеты". Событие состоится 3 октября.

Общую картинку мультильма частично обновили на студии "Союзмультфилма". Для того, что бы любимый многими мультфильм смотрелся качественно на широких экранах кинотеатра, пленку предварительно отчистили от следов пыли, а потом оцифровали в сверхвысоком разрешении, стабилизировали изображение и провели цветокоррекцию. Консультантом работ стала художник-постановщик ленты Наталья Орлова.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах до 10 минут.

Фото:vk.com/mysterythirdplanet