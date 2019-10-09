"Союзмультфильм" проводит ребрендинг

Студии заменят штифт, логотип и слоган.

Студия "Союзмультфильм" проведет ребрендинг. Компания заявила о планах по изменению корпоративного шрифта а также слогана и логотипа. Перемены необходимы студии для работы за рубежом и получения прибыли. Проектом занимается фирма, которая создавала обновленный стиль для Новой Третьяковки.

Сейчас специалисты делают выбор между слоганами "А давай вместе!", "Союз=вместе" и "Когда мы вместе". В киностудии рассказали, что с 1939 года у них так и не было единого логотипа. В каждом проекте название создавалось по-разному, но в ближайшее время ситуация будет исправлена.

Известно, что ориентация будет на аудиторию до 12 лет, а также родителей от 30 до 40 лет, которые смотрели мультфильмы киностудии в юном возрасте.

Ранее Piter.tv писал о том, что в новой серии мультфильма "Простоквашино" у почтальона Печкина появилась жена.

Видео: Союзмультфильм

