В новой серии мультфильма "Простоквашино" у почтальона Печкина появится жена 

Премьера новой серии мультфильма "Простоквашино" намечена на 24 сентября.

Во вторник, 24 сентября "Союзмультфильм" выпустит новую серию мультфильма "Простоквашино", в которой появится новый персонаж. Об этом сообщается на YouTube-канале анимационной студии.

Так, в новой серии мультфильма "Простоквашино" у Печкина появится жена. Авторы проекта заявили, что даму сердца вредного почтальона зовут Маргарита Егоровна. Её озвучила народная артистка Татьяна Васильева. По словам актрисы, жена Печкина очень властная женщина, которая вносит в жизнь супруга "молнию".

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2".

Видео: ют: Союзмультфильм