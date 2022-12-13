Новостройки в Петербурге и области стали более востребованы

За первый квартал этого года на рынок в Петербурге вышло 8,6 тыс. квартир, в Ленобласти — 4,1 тыс.

Стало известно, что спрос на новостройки в Петербурге и Ленобласти в марте вырос на 30%. При том, что застройщики выводят на рынок на столько же меньше квартир.

За первый квартал этого года на рынок в Петербурге вышло 8,6 тыс. квартир, в Ленобласти — 4,1 тыс. В общей сложности с начала года ввели 25 проектов, причем 10 из них приходятся на область.

В области ввели девять ЖК, а в городе – два.

Напомним, что в марте построили 13 многоквартирных домов на 166 тысяч "квадратов" и 76 домов ИЖС площадью более 17 тысяч "квадратов" в Петербурге. Так, в Приморском районе ввели больше всего многоквартирных домов – 11 домов на 3236 квартир. Далее Адмиралтейский район – один дом на 229 квартир. На третьем месте – Красносельский район – один дом на 160 квартир.

Ранее в Василеостровском районе Петербурга обозначили зону платной парковки.

Фото: Piter.tv

