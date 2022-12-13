За март ввели около 183 тысяч "квадратов" жилья в Петербурге

В марте построили 13 многоквартирных домов на 166 тысяч "квадратов" и 76 домов ИЖС площадью более 17 тысяч "квадратов" в Петербурге.

В марте в Петербурге ввели в эксплуатацию 83 630,20 квадратного метра жилья – 89 домов на 3701 квартиру, в том число индивидуальное строительство. Об этом 7 апреля рассказали в пресс-службе комстроя.

В марте построили 13 многоквартирных домов на 166 тысяч "квадратов" и 76 домов ИЖС площадью более 17 тысяч "квадратов" в Петербурге. Так, в Приморском районе ввели больше всего многоквартирных домов – 11 домов на 3236 квартир. Далее Адмиралтейский район – один дом на 229 квартир. На третьем месте – Красносельский район – один дом на 160 квартир.

Ранее обновлённый облик "дома-гроба" на Карповке согласовал Градсовет. Дизайн здания привели в более строгий вид.

Фото: Piter.tv

