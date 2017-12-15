Новосибирск: Машина с убитой женщиной простояла на мосту полдня

В сети появилось видео с места происшествия.

На Бугринском мосту в Новосибирске в автомобиле "Ниссан Санни" на заднем сиденье обнаружен труп женщины со следами побоев.

Автомобиль стоял поперек крайней правой полосы с ночи со следами небольшого ДТП. Преступление было совершено приблизительно с полуночи до часу ночи. Многие водители видели этот автомобиль и проезжали мимо. Только днем кто-то обратил внимание правоохранителей на подозрительно долго стоящий автомобиль. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на заднем сиденье тело женщины 1965 года рождения со следами побоев. На данный момент установлена личность погибшей.

Появилась информация, что женщина подрабатывала в такси. По данному факту ведется расследование. Разыскиваются очевидцы.

Видео и фото: ВК, Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»