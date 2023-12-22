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В Киришскую больницу поступила "умная" анестезиологическая система
Сегодня, 16:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Киришскую больницу поступила "умная" анестезиологическая система

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Анестезиологическая система приобретена за счет средств областного бюджета 2024 года.

"Умная" анестезиологическая система была поставлена в Киришскую клиническую межрайонную больницу благодаря госпрограмме "Развитие здравоохранения в Ленинградской области". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Новая электронная эргономическая система предназначена для проведения общей ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких у пациентов любого возраста, это современное оборудование, которое поможет медикам лучше справляться с нештатными ситуациями.

Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению

Анестезиологическая система приобретена за счет средств областного бюджета 2024 года. Стоимость аппаратуры составила 5,6 млн рублей.

В Ленобласти приступили к внедрению новой программы, направленной на популяризацию и продвижение местных производителей в течение 2024–2026 годов. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: анестезия, киришская больница
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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