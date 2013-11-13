Стали известны подробности гибели маленького петербуржца в стоматологическом клинике

Мальчик умер после того, как ему сделали анестезию.

Появились подробности смерти маленького жителя Петербурга, который скончался в кресле стоматологической клиники в Приморском районе. Об этом сообщили на портале "78.ru".

Выяснилось, что малышу вкололи анестезию в стоматологии, которая арендует помещение у детской поликлиники № 114. Спустя 3 секунды у ребенка остановилось сердце. Маленького пациента пытались реанимировать в течение 45 минут. Медики констатировали смерть.

По факту случившего возбуждено уголовное дело. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv сообщили, что шестилетний ребенок умер на приеме у стоматолога после ввода наркоза на Шаврова.

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