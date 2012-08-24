Новое международное соглашение по борьбе с пандемиями могут принять до мая 2024 года

Глава Роспотребнадзора рассказала о работе международных экспертов.

Новое международное соглашение по борьбе с пандемиями может быть принято до мая 2024 года, то есть через следующие 11 месяцев. Соответствующее заявление в рамках выступления на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", организованной в городе Сочи, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В спешке ведется работа над новым международным соглашением по борьбе с пандемиями. Поставлена задача принять его до мая 2024 года, то есть практически через 11 месяцев. Анна Попова, глава Роспотребнадзор

Попова призвала единомышленников России объединиться перед угрозой биобезопасности.

Фото и видео: www.icb2023.org