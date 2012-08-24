Глава Роспотребнадзора рассказала об угрозе биологического суверенитета из-за американских биолабораторий на Украине.

Глава Роспотребназдора Анна Попова призвала единомышленников в стране объединиться перед угрозой биологической безопасности естественного и искусственного характеров. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках своего выступления на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", организованной в городе Сочи. Эксперт объяснила коллегам, что Москва в настоящее время отстаивает свое право самостоятельно определять будущее, а также противостоит странам коллективного протяжения. По мнению Поповой, недружественные государства на протяжении десятков лет целенаправленно стремятся ослабить и разрушить Россию. В качестве примера спикер привела пример исследования возбудителей опасных инфекций для разработки биологических агентов, проводимые на территории Украины.

В таких условиях России необходимо объединить единомышленников, заинтересованных в противодействии угрозе биобезопасности естественного и искусственного характера и укрепления режима КБТО. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Россия готова помогать в ликвидации вспышек инфекций в мире, заявил Путин.

Фото и видео: www.icb2023.org