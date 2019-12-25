Новый зимовочный комплекс антарктической станции Восток отправили из порта в Петербурге

Зимовочный комплекс прибудет к берегам Антарктиды к 1 ноября.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что из порта в Петербурга отправился новый зимовочный комплекс антарктической станции Восток. Об этом сообщает ТАСС.

Известно о том, что комплекс собрали на Опытном заводе строительных конструкций (ОЗСК) в Гатчине Ленинградской области в конце августа. Отмечается, что вместе с зимовочным комплексом в Антарктиду направятся почти 140 человек на двух судах РАЭ.

Руководитель Российской антарктической экспедиции (РАЭ), заместитель директора Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ, Петербург) Росгидромета Александр Клепиков отметил, что откладывать отправку было невозможно.

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