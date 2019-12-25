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Новый зимовочный комплекс антарктической станции Восток отправили из порта в Петербурге
Сегодня, 9:05
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IRINA_CHALKINA

Новый зимовочный комплекс антарктической станции Восток отправили из порта в Петербурге

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Зимовочный комплекс прибудет к берегам Антарктиды к 1 ноября.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что  из порта в Петербурга отправился новый зимовочный комплекс антарктической станции Восток. Об этом сообщает ТАСС.

Известно о том, что комплекс собрали на Опытном заводе строительных конструкций (ОЗСК) в Гатчине Ленинградской области в конце августа. Отмечается, что вместе с зимовочным комплексом в Антарктиду направятся почти 140 человек на двух судах РАЭ. 

Руководитель Российской антарктической экспедиции (РАЭ), заместитель директора Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ, Петербург) Росгидромета Александр Клепиков отметил, что откладывать отправку было невозможно.

Ранее мы сообщали о том, что Политех в Петербурге приобретет аппаратуру для создания наноматериалов.

Фото:pixabay

Теги: антарктическая станция восток, зимовочный комплекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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